旅美克里夫蘭守護者隊野手張育成持續在小聯盟3A打復健賽，今天總計4打數沒有安打，但守護者隊官網訊息預測，張育成最快本週就會回到大聯盟。

張育成4月中確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）被放入傷兵名單，4月底康復後先至小聯盟2A打復健賽，接著到3A出賽，今天守護者隊3A與堪薩斯市皇家隊3A交手，張育成先發扛3棒、守一壘。

張育成1局吞下三振，2局敲出中外野方向飛球出局，5局敲出右外野方向飛球出局，8局敲出游擊方向滾地球出局，總計4打數熄火，吞下1次三振。

張育成目前為止復健賽在小聯盟2A打2場比賽，總計5打數敲出1支安打，在小聯盟3A打4場比賽，總計12打數敲出2支安打，貢獻3分打點。

守護者隊官網更新傷兵訊息，預測張育成會在台灣時間10日起守護者隊與芝加哥白襪隊系列賽，或者14日起與明尼蘇達雙城隊系列賽歸隊。（編輯：管中維）1110509