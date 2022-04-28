本士疫情嚴峻今日確診數已破萬，而這波疫情除了演藝圈淪陷外，電視台美女主陳文越在IG限動PO文確診，她表示無法確定感染原，畢竟病毒已無所不在，「那我碰到了就碰到吧！」她表示症狀已陸續出現，除了燒到39.6度，「頭還漲到眼球都在酸。」

TVBS節目《女人我最大》日前相繼有五位藝人確診，除了節目外，今該台的美女主播陳文越在IG限動證實了自已也染疫，在IG透露「快篩陽性後，症狀一一浮現，初期喉嚨痛接著咳嗽，26日晚上發燒一度飆到39.6，還頭漲到眼球在酸，雖不是中重症但也不輕。」而陳文越媽知道消息後結果「爆哭打給我」，讓她父母好心疼。

而陳文越確診後一開始非常擔心同住家人及接觸者，還有之後對公司的影響，幸好身邊所有人，包括家人朋友同事跟長官，都是有愛的存在，這讓她心存感激。

陳文越在IG限動曝確診狀況。（圖/陳文越）

對此，TVBS新聞部也回應「TVBS新聞部如同其他媒體同業，也有零星感染案例，依事前規劃加強防疫，安心面對疫情，人力不受影響。」