邱鋒澤在新歌〈平分慚愧〉MV中化身小丑。(原音兄弟提供)

邱鋒澤在新歌〈平分慚愧〉MV中化身小丑。(原音兄弟提供)

邱鋒澤在新歌〈平分慚愧〉MV中大膽挑戰小丑妝容，他飾演因前任帶著現任來觀看演出，而從駐唱歌手特別轉變為喜劇演員的角色登台表演，除了身穿布偶裝表演默劇、也化身小丑搞笑演出魔術，然而在歡笑的背後卻是忍痛成全的心酸。邱鋒澤在MV裡演技大爆發，讓粉絲紛紛敲碗期待他也能參與戲劇演出。

MV與導演王孝玨合作，女主角邀請演員葉芸希，與邱鋒澤飾演曾經相愛的戀人，最後卻面臨分開的結局。「其實分手本來就是很難過的事情。分手的時候一定會很心痛、很糾結的想『為什麼會分開？』。但是在這首歌的故事當中，為了不要讓對方有那麼難過或內疚的心態，而選擇自己退出，由自己來承受這一切的悲傷或其他負面情緒。」

對於此次全劇情MV，邱鋒澤透露：「其實在演戲上最困難的地方是長時間的拍攝，因為要一直保持在一個非常敏銳的狀態。這次我們也拍了16個小時左右，到後半夜的時候會感覺到疲累，這很正常，但就是要想辦法集中精神進入在到劇情裡面，那些情緒是要有一定的集中力的，是對我來說最難的。但當投入在那個過程當中，它又是非常享受的」。

邱鋒澤持續為8月6、7日五堅情月面著陸台北小巨蛋演唱會備戰，繼上週與陳零九共同創作的九澤CP三週年歌曲〈偷走你的心〉攻上各大音樂榜單的好成績，邱鋒澤再度發表發佈了情歌〈平分慚愧〉，由邱鋒澤與製作人張暐弘作曲，金曲最佳作詞人葛大為作詞，描寫在社群時代，感情狀態的更新常常可以透過社交媒體輕易了解，對前任的掛念卻無法輕鬆放下，但因為對方已有了自己的幸福而選擇退出。邱鋒澤表示：「情歌其實分很多類型，有的是撕心裂肺、有的是淡淡憂傷。這首歌屬於微微憂傷的部分，再帶一點懷念、懷舊的氛圍。我與葛大為老師希望透過這首歌讓每個在愛情受過傷的人可以找到自己有共鳴的句子。」