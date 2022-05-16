林亭翰晉升唱跳歌手推出新單曲〈MISS OCEAN〉。（青田音樂提供）

林亭翰晉升唱跳歌手推出新單曲〈MISS OCEAN〉。（青田音樂提供）

林亭翰在新單曲〈MISS OCEAN〉中擺脫創作框架、揮別過往乖乖牌暖男形象，染了一頭銀灰髮色的他變身時尚潮男，更在MV中展現從未曝光的舞蹈才華，首次挑戰唱跳歌手，顛覆既有視覺形象；但其實在此之前的林亭翰根本是個「舞痴」，內心對於跳舞的陰影來自於他就讀高中時，為了參加歌唱比賽找來熱舞社同學組團報名，雖然一路晉級到決賽，但林亭翰事後看到自己站在台上跳得有氣無力又沒自信的樣子，感到很羞愧，從此埋下了心魔，開始抗拒跳舞。

林亭翰私下是個「放很鬆」的人，無奈跳起舞來總覺得少了一點力度，「更何況要邊唱邊跳，我才發現我不但喘不過氣、甚至連歌都無法唱好」；這次為了配合新歌曲風及MV拍攝，林亭翰決定面對心魔，從零開始打掉重練，前後花了2個月針對肢體協調及肺活量加強練習，光腳步動作他就練了整整一天，靠著每週5天、一次3小時的土法煉鋼高強度魔鬼訓練，終於完成他心中「不可能的任務」，原本是舞痴的林亭翰穿上西裝大跳深情現代舞，最終耗時3小時完成MV裡個人舞蹈的拍攝，大嘆「當唱跳歌手真不容易」的同時，他開心地說：「終於可以放鬆笑了，導演說我拍舞蹈部分時臉都很臭，整個人太緊繃。」

不僅第一次獻出螢幕舞蹈處男秀，林亭翰還在 〈MISS OCEAN〉MV裡和女主角上演親密戲，2人不僅深情擁抱，更安排「磨鼻子」情節甜到出水，不過林亭翰拍攝前異常緊張，開拍前特地找女主角尬聊半小時，最後竟然還聊到保養；提及〈MISS OCEAN〉唱著對逝去戀情的思念與惋惜，林亭翰透露創作靈感源於自己平常沒事常一個人開車去看海，「望著一望無際的大海，感覺把心事抒發，大海是很好的聆聽者，看完海後心情好很多」。

他坦承寫歌時想起曾帶之前女友去海邊的浪漫情景，因為特別難忘，這次剛好藉歌回憶當時種種美好。創作此曲似乎有種思念逝去戀情的感覺，好奇林亭翰會吃「回頭草」嗎？自認是理性派的他斬釘截鐵表示「不會」：「兩個人分開一定是深思熟慮，既然不適合不法走下去，分開是對彼此最好的祝福。」