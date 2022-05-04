中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」成員孟潔，憑著甜美臉孔與火辣身材，在球場上展現出色的舞蹈實力，加上她連續3季在《全明星運動會》擔任藍隊經理，因此獲得超高人氣，還被封為「最美球經」。而個性相當親民、經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日突然自爆其實已經「患病6年」，使她無法盡情跳舞，令粉絲們相當驚訝。

孟潔昨（3）日晚間突然在個人IG的限時動態上PO出以前在球場上熱舞的影片，並在下方的文字中表示「好想像以前一樣用力的跳舞」，接著解釋自己在2016年時發現自己罹患了「耳石脫落症」之後就再也不能盡全力跳舞，很多甩頭的動作也都沒辦法做，但有些舞就是要甩頭才會好看，無奈若是真的甩頭就會造成暈眩，因此這類的動作她只好用假動作避開，但在影片的畫面中就好像少了什麼，也令她忍不住難過表示「好像自己從小擅長的東西被剝奪了」。

不過，孟潔也強調這個症狀其實並不可怕，只要知道如何避免發生就可以找到與它共存的方法，而且現在越來越多人有「類似內耳不平衡」的暈眩症狀，而這種症狀好發於經常熬夜、睡太少、免疫力不好的人身上，因此她也提醒粉絲，如果哪天突然感到嚴重暈眩、一陣天旋地轉，那很有可能就是「耳石脫落症」。