女星蘿莉塔自2009年由綜藝節目《大學生了沒》出道後，憑著亮麗外表與直率的性格受到觀眾的喜愛，也持續活躍於各大綜藝節目中。日前她再度受邀於節目中分享喝喜酒所發生的插曲，並透露過去曾陪著當時男友出席大學前女友婚禮，沒想到男友卻超白目的附和了友人的1句話，讓她聽到後當場氣哭直接離開婚禮會場。

蘿莉塔近日登上談話綜藝節目《今晚開讚吧》分享自己過去參加婚禮的經歷，其中印象最深刻的就是陪著當時男友參加前女友的婚禮。她表示，當時一聽到男友要參加前女友的婚禮就讓她氣炸，認為「前女友結婚關你屁事」，但男方卻解釋前女友是大學時期交往的對象，喝喜酒是為了和老同學見面聊天，她頓時覺得合理就答應對方一起去。

到了婚禮當天，蘿莉塔不僅盛裝出席，還與男友的老同學相處融洽，沒想到其中一人卻白目說出「突然回想到你以前跟新娘交往的事情，你們以前很甜蜜耶」，另一個人還接著說「你們以前都會翹課去哪間店，我還幫你cover」完全無視也在現場的蘿莉塔，讓她當下表情也變得難看，而男友則是笑而不答，但沒想到當新娘出場時，其中一名老同學竟問她男友「她胸部很大，你以前跟她交往的時候是不是超爽的」，男友居然還回答「蠻爽的」，讓她聽到當場傻眼，氣到大哭直接衝出會場，其他人也被愣住。

另外，蘿莉塔也在節目中分享自己參加婚禮時因妝髮造型，就連身形都跟新娘媽媽類似而被瘋狂誤認為是「丈母娘」的尷尬場面，還有被臨時被cue去陌生人的婚禮當伴娘的離譜經驗，都讓現場來賓與主持人感到驚訝。