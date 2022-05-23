美國總統拜登亞洲行23日出席美日元首峰會，會後發表重視台海議題的相關談話，美國白宮隨後也重申美國對台政策不變。對此，總統府發言人張惇涵今（23）日表示，台海及印太區域的和平穩定，不僅對於國際社會的安全繁榮不可或缺，更是區域內各成員的共同責任。

拜登23日在東京與日本首相岸田文雄舉行峰會後共同出席聯合記者會，強調台海和平穩定的重要性，並指出如果中國犯台，美國會以武力保衛台灣。白宮也隨後重申美國的對台政策沒有改變，美方是基於《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），向台灣提供自衛軍事手段，此承諾不變。

張惇涵表示，台海及印太區域的和平穩定，不僅對於國際社會的安全繁榮不可或缺，更是區域內各成員的共同責任。台灣會持續展現自我防衛的決心，並與美國在內的理念相近國家，共同捍衛民主自由的價值，並維護區域的和平穩定與繁榮發展。