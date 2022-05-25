本土疫情6月底有望趨緩，為迎接暑假出遊熱潮，易遊網於即日起至5月31日推出「夏遊五告省」線上旅展，祭出最低35折起的激殺優惠，還有全站滿5,000元折555元的折扣碼可再省一筆，讓大家用最划算的價格為今夏出遊超前佈署。此外，每年夏天備受旅客期待的台東觀光盛事「台灣國際熱氣球嘉年華」，易遊網也將推出保證有位繫留體驗的套裝行程，明(26)日上午10點限量開搶。

每年總是搶破頭的熱氣球繫留體驗，今年還是沒搶到的話，易遊網熱氣球繫留體驗行程，獨家搭配「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，推出自由行、自駕遊、豐富行共9支商品可供選擇，自由行2天入住「旅人驛站鐵花文創館」每人只要5,900元起；自駕遊3天搭配「台東娜路灣花園酒店」並含租車，每人最低6,990元起；豐富行3天則是食宿行遊全包式行程，有純台東、台東綠島、台東墾丁等多樣主題行程，每人9,990元起，不論是想體驗綠島浮潛，或是絕美南橫初體驗，還是來趟雙城旅行，都可以根據旅遊喜好選擇。

針對離島偽出國旅行，易遊網特別與華信航空獨家合作，推出「搭華信住五星省5千」優惠專案，包含有「澎湖自由行3天」入住「澎湖福朋喜來登酒店」，再贈海洋牧場、夜釣小管、海上獨木舟三選一，每人含稅7,999元起。「台東自由行3天」搭配「台東桂田喜來登酒店」，每人含稅7,999元起，加贈台東海之旅半日遊、太麻里半日遊或龍田單車半日遊可擇一參加。「金門自由行3天」入住「金沙大地國際渡假飯店」，再贈租機車和金門精釀啤酒外，同樣有花樣年華古裝體驗、夜間秘境導覽或小金門無碳電動車行程三選一，超佛價含稅只要4,999元起。此次獨家優惠可預訂出發日為9月底前， 想要預購暑假出遊或是初秋旅遊可搶訂。 喜歡安排鐵道旅遊深度玩台灣的旅客，此次線上旅展推出「環島之星」和「郵輪式列車」指定行程，單筆最高現折5,000元的超狂優惠，像是【環島之星˙花蓮太魯閣+海洋公園+牛山呼庭 自由配2天】，入住台灣唯一入選世界百大飯店的「花蓮理想大地渡假飯店」，並可任選在地行程，每人最低只要7,250元起；【郵輪式列車˙宜蘭林美石磐+梅花湖+步道輕旅行2天(高雄出發)】，造訪百年車站「山佳站」、體驗「石城-大里」火車慢行眺望龜山島，並探訪有「宜蘭小太魯閣」之稱的林美石磐步道，破盤超殺價最低6,600元起。

出遊訂飯店，想要訂到最激省的價格，此次旅展易遊網訂房下殺35折起，還有升等、贈門票、小孩免費住等好康外，再加碼最高600元折扣碼，現抵現用享雙重優惠！五星級「長榮桂冠酒店(台中)」祭出市場最低價，每晚含稅2,499元起，週日到週五入住再享升等12坪貴賓樓層豪華客房；「花蓮美侖大飯店」暑假不加價每晚含稅3,999元起，升等家庭房再贈一位兒童免費住，若想超前規劃暑假旅遊，這間一定要搶訂起來。