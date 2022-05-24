富士通企業品牌識別系統，榮獲世界權威設計獎項2022 iF設計獎，於傳達設計項目企業品牌識別類別中脫穎而出。富士通企業品牌識別系統，包含一系列為形塑品牌一貫形象的設計方法及規章等文件、設計模板和素材庫。其具象化本公司企業品牌理念，並定義象徵品牌的設計元素，如商標、色系、字體和照片等，以至將上述活用於廣告、網路、PowerPoint、活動、名片、辦公室等。

配合富士通以實現世界永續為目標，於2021年10月制定並啟動的新事業品牌「Fujitsu Uvance」，全面翻新企業品牌識別系統，以在全世界各個場域拓展與客戶的接觸點。

此次，富士通以「透過創新建立社會信任，使世界得以邁向永續。」目標為基礎，推動的品牌識別革新與企業品牌翻新活動，獲得評審團肯定。不僅如此，富士通企業品牌識別系統在美感、情感表達力與完成度上同樣獲得高度評價。