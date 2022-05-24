「銀創雲端科技加速器」計畫今天舉辦簽約儀式，攜手8家新創企業簽約。（柯宗緯翻攝）

高市府與中央力推「亞灣新創園」，打造國際級創業聚落，其中，銀創雲端科技公司獲得經濟部核定補助「國際加速器補助計畫」，是7家獲得核定加速器業者中唯一一家高雄在地企業，今（24）日業者舉辦「銀創雲端科技加速器」新創團隊簽約儀式，攜手8家新創企業簽約。

「銀創雲端科技加速器」計畫獲得經濟部中小企業處3年補助計畫，並由資策會承辦，今年3月1日已舉辦銀創雲端科技加速器徵案說明會，吸引50多家業者參加，經過評估與遴選後最終有8家新創企業脫穎而出，包括台灣沃特農業、台灣蓋婭社會企業、亮美企業、于樂品牌行銷、守護健康生活事業、臆龍企業、筠迪科技、恆穩光電等。

銀創雲端科技公司創辦人黃水成，同時也是台灣玉山科技協會南台灣分會理事長指出，銀創雲端科技公司主要營運方向為技術、資源整合平台，針對現有的營業項目與技術支援廠商及軟硬體供應廠商進行合作業務拓展，內容有創新研究發展、應用與既有產業升級或是客製化服務。銀創雲端科技產品有自行研發無人機、電動車儲能、太陽能及風電儲能、電子控制、智慧醫療等。

計畫主持人銀創雲端科技營運總監許仲靈說，「銀創雲端科技加速器」計畫是透過在地產業網絡，透過育成輔導經驗分享，及邀請美國、日本等國家合作夥伴進行輔導與交流，以吸引準備開拓國際市場的新創團隊與人才參與報名。

許仲靈表示，聚焦大南方AIoT新創，提供產業鏈結及諮詢服務，共同拓展海內外商機；協助培育團隊募資規劃，針對入選培育團隊評估投資，或以Join Value的方式投資合作，促成新創企業於國內外實質合作。

今天共有經濟部加工出口區管理處主任林泰安、經濟部中小企業處南區聯合服務中心主任林進添、南臺灣美國商會Brian Aiello會長等貴賓參加「銀創雲端科技加速器」新創團隊簽約儀式。簽約儀式後，更邀請宇州國際智慧財產事務所處長魏君諺專題演講，主題為「新創申請專利不可不知」，讓新創團隊也能藉由此機會了解專利申請細節。