亞太電(3682)今(24日)宣布第四期「5G創育加速器計畫」正式啟動，帶領著今年參加國際競賽入圍的3支臺灣新創團隊，包含「麥威科技團隊」、「南國島嶼股份有限公司」及「天德數位團隊」等，前進亞洲指標新創展會InnoVEX展演5G＋AIoT相關應用，聚焦AI圖像辨識、線上活動客製化一站式服務、AI腦波儀平衡訓練科技等解決方案，大秀新創量能。

亞太電表示，亞洲區新創產業正快速崛起，在世界上占有一席之地，近年因疫情所致，數位化、零接觸等商機爆發，5G、AI影像辨識等技術，帶動健康科技、線上影音串流、社群直播、電商等商模加速發展，成為近幾年新創的創業趨勢。亞太電信瞄準數位經濟商機，自2018年起推動「5G創育加速器計畫」，至今已有超過50％團隊開始獲利，累計超過500家團隊報名，培育超過50家新創團隊，其中已有5家以上智慧醫療、健康和娛樂等相關領域新創公司與亞太電信進行通路及應用場域合作。

亞太電第四期「5G創育加速器」以5G＋AIoT為主題，於5月至6月進行團隊招募，7月底舉辦培訓，今年再度前進東南亞，擴大與東南亞的電信公司合作，舉辦國際徵件，協助獲選培育計畫的團隊落地國際市場，並獲得與國際團隊交流機會，提升實力與眼界。同時透過「APT Angel Club」國內小型創業家活動，提供深度投資交流，串聯5G及物聯網產業上下游相關單位，鏈結豐沛創業資源，加速創意化為商業模式進入市場。