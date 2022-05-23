大陸封城嚴重衝擊整體消費市場，惟大陸又是全球最大經濟體，故天風國際分析師郭明錤再度出示數字預警，今年以來，聯發科(2454)已對第4季5G晶片砍單達35%、高通8系也下調15%，且後續舊款還會持續降價。聯發科今在此利空中挺住，稍早守住5日線，目前回落至平盤。

郭明錤持續看壞消費性電子需求，特別是Android陣營手機供應鏈，郭明錤最新示警認為，累計至今年，大陸手機品牌廠已下砍手機訂單2.7億支，其中，聯發科已對第4季5G晶片砍單達35%、高通8系也下調15%，且後續舊款還會降價銷售。

先前就有外資認為，在整體智慧機市場低迷下，下半年聯發科、高通在5G晶片的價格戰就提前鳴槍，但聯發科在上次法說會中表示，不會針對5G晶片產品進行削價競爭。

自由市場的價格向來是由供給、需求來決定，面對全球對大消費經濟體大陸的嚴峻挑戰，現階段以大陸市場為最大占比的聯發科，今年的重要戰略之一就是要拉高非陸市場占比，但究竟聯發科在非陸市場的表現是否可以如預期，以及5G產品拉高的毛利率，兩者相加之下可否真能彌平大陸市場未見終點的市場衰退，這將考驗今年喊出營運持續成長的聯發科。