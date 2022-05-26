快篩陽即視同確診今全面上路，所有人不分年齡與族群，快篩陽性以後經過醫事人員認證就可判定為確診，但要特別注意，不是快篩陽性後，就可領抗病毒藥物，必須經過醫師確認通報以後，再針對個案的症狀給藥。對此，《中時新聞網》也整理出快篩陽性確診後該怎麼領藥？怎麼隔離？如何申請證明等，常見的6個問題供民眾參考。

一、誰適用快篩陽性即視同確診？

今（26日）起民眾不分年齡與族群，只要快篩陽性，由醫事人員確認後，就可判定為確診。

二、要怎麼找醫事人員評估？

快篩陽性以後可以透過視訊診療，或戴好口罩，不搭乘大眾運輸工具，前往社區篩檢站或醫療院所由醫師評估確認。

三、快篩陽性就可以領抗病毒藥物？

不管是透過視訊看診或到現場由醫師判斷確診，須等醫院通報以後，再依據每個人的狀況給予適當的藥物，而口服抗病毒藥物也會在醫師評估需求後發放。

四、快篩陽性即確診後怎辦？

快篩陽性經醫師判定為確診後，就比照PCR確診隔離的方式即可。居家照護對象要1人1室隔離7天，如果都是確診者，則可以多人1室隔離。另隔離7天後，還要自主管理7天。

五、快篩陽性即確診的證明？

快篩陽性即確診的結果會上傳到數位健康證明或健保快易通App，民眾可以利用數位證明平台或健保App進入數位證明申請系統，選擇「檢驗結果數位證明」填寫相關資料，即可進入申請頁面下載或列印紙本證明。

六、在哪些狀況下還是可以做PCR？

除了指揮中心核定的專案與採檢對象外，出現6情況也可以PCR，分別是醫事人員執行抗原快篩對結果判斷有疑慮時；民眾使用家用抗原快篩檢測，但醫師與病人對結果無法達成共識；抗原快篩陽性者在隔離期間需住院；抗原快篩陰性但醫師懷疑為染疫症狀時；抗原快篩陽性的第一線醫療工作人員，必要時可於24小時內PCR；抗原快篩陽性者可至社區篩檢站進行PCR採檢。