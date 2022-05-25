苗栗縣府公布確診者分布情況。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣校園停課情形。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天25日新增新冠肺炎本土確診1818例，因應防疫，兒童BNT疫苗今天起開打，衛生局呼籲家長帶小孩孩童踴躍接種新冠疫苗，維護健康及提升全民防護力。

衛生局指出，今天確診者中男性851人、女性967人，年齡分布1歲以下至98歲，因應5月26日將實施全民適用「快篩陽性經醫師診斷即為確診」措施，全縣4個社區PCR篩檢站規畫保留轉為診斷和開藥得來速站，防疫急門診也將轉型為診療確認快篩陽性為主，採檢PCR為輔，提供有症狀民眾藥物緩解症狀，以及提供65歲以上及慢性病適用資格者抗病毒藥物。

醫院仍會保留兒童就醫綠色通道，倘若醫師與病人無法合意以快篩陽性判定確診時，可以現場再執行快篩檢測或PCR檢測。另外，衛生局重申，確診者符合使用條件才能開立抗病毒藥物；並非所有確診者都需要服用抗病毒藥物。

口服抗病毒藥物適用對象包括，65歲以上發病5天內，屬於輕度、未使用氧氣的輕症個案；至於未滿65歲，需要具有特別重症風險因子，如癌症、糖尿病等慢性疾病狀況，才需要開立藥物，其他不具有重症風險因子，則不需要開立，並不是每個人都適用口服抗病毒藥物，敬請民眾配合。

徐耀昌縣長表示，兒童BNT疫苗今天開打，全縣5到11歲人口數為3萬3371人，5月24日中央配發本縣BNT1萬7000劑，佔可施打人數的51％，衛生局將疫苗6成配發至合約醫療院所、4成留校園集中接種，因家長預約踴躍，已持續向疾管署爭取多配撥小兒BNT疫苗，只要疫苗到貨立即配發各合約醫療院所開放預約施打，學童也可選擇在校園集中接種時再行施打。