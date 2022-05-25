高雄單日確診人數連2天超越台北，家長們擔憂病毒波及孩子，因此兒童BNT才開打就陷入瘋搶。不少家長在PTT上抱怨說，不管是守在電腦前想搶先預約，或者是大清早就跑去診所外排隊，最後都空手而歸，每一間的名額都超少，根本排不到。

不少家長今湧入PTT抱怨兒童BNT的名額太少，「診所都只有幾10支，根本預約不到」、「開放不到半小時就沒有名額了」、「早上8點到現場排隊，發現很多人7點就來排隊了」、「跑了二間都沒有名額了」、「左營幾乎都滿了，不用再約了」、「完全預約不到，只剩現場排，要家長請假帶孩子一間間現場排？政府真的很天真」。

兒童BNT疫苗的部分，家長除了搶先帶孩子去指定醫療院所預約接種外，也可以等待校園統一接種。高雄市率先在今（25日）開放家長帶孩子去指定醫療院所打疫苗，另在下周一（30日）則會開放校園接種，因此今天沒打到也不必太緊張。

各縣市兒童BNT疫苗開打時間。（圖／指揮中心提供）

高雄市兒童BNT疫苗昨晚開放預約就被秒殺，今早不少家長帶孩子到現場排隊，但有不少人等了許久卻沒排到，引起民怨。對此，高雄市長陳其邁回應說，診所配副的BNT量能是足夠的，大家不用太擔心。而下周複課後，也將開放在校園施打。