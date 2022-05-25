近日多起兒童染疫後誘發重症腦炎甚至死亡，引發家長恐慌，衛福部長陳時中也坦言，「確實沒有想到，兒童腦炎情況，相對Case比較多」；對此，北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰引述香港最新研究指出，「孩童感染Omicron BA.2死因多為腦炎（Encephalitis），許多發病熱痙攣」，他也在直言，「小弟常常搶第一時間翻譯國外重要發現，到底真的有用嗎？」

蘇一峰撰文引用香港針對11歲或以下兒童研究期間，有1147名兒童因 Omicron 感染住院，其中80.21％年齡在5歲以下，有4名兒童死於新冠肺炎，其中2名兒童死因為腦炎引起的神經系統併發症，1147名兒童之中有171名住院兒童出現神經系統併發症，最常見的是熱痙攣，發生率為11.6％。

蘇一峰也怒嗆陳時中，「不知道會有那麼多兒童重症！早說！怎麼不早說呢？！什麼？原來已經說了...」，他以香港經驗為例，「孩童感染Omicron BA.2死因多為腦炎，許多發病熱痙攣！」並留言「小弟常常搶第一時間翻譯國外重要發現，到底真的有用嗎？」

聯合醫院醫師姜冠宇也指出，台灣和香港兒童腦炎凸顯的狀況，發生率似乎要邁入十萬分之一，他認為，已經施打疫苗的年齡層不用停課，但是未能施打的年齡層，在高峰期確實要減少接觸的機會。

姜冠宇說，國小幼兒園停課2周到1個月應該算合理，有幼兒的家長，應該要求自己打完三劑，降低80％的感染機會，不然以Omicron的傳染給自己家人的居家二次攻擊率（hSAR）是42％，實在太高，基本上對於還沒有接種和還不能接種的人才是災難。