擔心兒童確診併發腦炎，雲林縣兒童疫苗施打率衝高全台第3。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

全台兒童確診引發腦炎比例偏高，加上雲林縣23日出現6歲男童重症有腦水腫情況，縣內兒童疫苗施打率衝高，縣衛生局24日表示目前6至11歲施打率為25.6％，僅次於屏東縣、嘉義縣，校園統一施打默德納疫苗將持續實施，25日BNT兒童疫苗也將開打。

雲林縣政府統計，縣內9歲以下確診比率約13％，為維護孩子健康，縣府於本月2日開使由合約醫療院所開打兒童疫苗，13日進行校園兒童統一施打疫苗，經施打意願書調查，同意施打比率約3成，與目前實際施打率25.6％相差不多。

縣衛生局局長曾春美表示，縣內不少家長原本對兒童施打疫苗心存觀望，但最近傳出確診兒童引發腦炎比例偏高，因此家長紛紛帶著孩子到醫療院所施打疫苗，校園兒童統一施打的意願也有增加。最近各國小雖停止到校上課，但校園統一施打疫苗仍持續實施。

曾春美說，目前6至11歲兒童均施打半劑默德納疫苗，中央將於25日統一開打5至11歲BNT兒童疫苗，讓家長有更多元的選擇，呼籲為了孩子的防疫力，不管是何種疫苗，只要有疫苗就先打，以減少重症的發生率。

曾春美指出，現今5歲以下兒童還沒有疫苗可打，因此家人更要加強防護，不要把病毒帶回家，平日減少外出，外出回家後一定要作好全身消清工作，抱小孩前最好先更換衣服，並盡快打滿3劑，強化自身防疫力，才能避免把病毒傳給孩子。

縣政府表示，24日雲林新增確案1121例，有3名死亡個案，分別為1名男性與2名女性，年齡介於60多歲至80多歲間，患有慢性病、失智、癌症等，其中1人未曾接種疫苗，另2人分別已接種2劑與3劑疫苗，死亡日期介於本月17至18日。