高雄市昨晚8時起開放預約兒童BNT疫苗，8家醫院名額瞬間秒殺。今早有家長轉往301家合約院所排隊，部分診所大排長龍，甚至排不到，引發民怨。對此，高雄市長陳其邁今（25）日表示，診所配付的BNT疫苗量能都足夠，請大家不用擔心。

陳其邁表示，診所配付BNT疫苗的量都充分足夠，而幼稚園大班5歲兒童施打BNT，CDC專家建議在診所施打，這部分市府也做好準備，今天特別加開幾個重點施打院所，希望加快來施打。

陳其邁提到，原則上以校園施打為原則，現在學校停課，但已做好意願調查，下周復課之後，就會在校園施打，BNT或莫德納疫苗都配足夠的份量來施打，也請家長先留意疫苗施打風險。

陳其邁強調，疫苗經專家評估安全性沒有疑慮，其實BNT或莫德納效用都是一樣，因此他建議不用特別去選疫苗，兩者都數mRNA類型疫苗，都經過相關專家跟國家衛生機關的認證，所以請家長放心，有什麼疫苗就打什麼疫苗。