中央流行疫情指揮中心配發給台南市的3.3萬劑輝瑞兒童疫苗已經抵達，預定從25日起開打。但因目前絕大多數的國小均暫停實體授課，市長黃偉哲24日提醒家長先線上預約後，再帶著小朋友前往醫院或診所施打。

黃偉哲指出，由於本周高中以下的學校改採線上教學，因此6至11歲的國小學童，無法集中在校園內施打疫苗，家長只能先在「台南打疫苗」預約輝瑞兒童或莫德納疫苗後，再前往醫院或診所施打。此外，成大、奇美醫院也都加開兒童疫苗門診服務，各有500劑，歡迎到醫院網站預約。

黃偉哲強調，只要家長願意讓孩子施打，應該都有疫苗可打。去年有長者「非莫德納不打」，現在又有家長說「非輝瑞疫苗不打」，但兩者都是好疫苗，歡迎趕快預約施打，未來還會邀請更多診所加入施打兒童疫苗的行列。

市府衛生局長許以霖也說，台南市24日新增5592例確診，首度突破5000例大關；統計直到23日止，今年累計確診個案5萬9204人，其中2萬6557人已經解除隔離，3萬2647人還在隔離中。