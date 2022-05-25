民眾黨團今召開「防疫調整慢半拍 台灣怎麼跟得上世界」記者會。（民眾黨團辦公室提供）

民眾黨團今召開記者會指出，台灣疫情4月起爆發，政府應對卻都慢半拍，全民認真防疫爭取到觀察國際先例的時間，然而政府卻沒有超前部署，反而都要等到見招才來拆招，讓民眾手足無措。

立委蔡壁如指出，公衛講求洞察先機，政府卻一直未能落實的超前部署，尤其台灣疫情爆發時間較晚，讓台灣有參考其他國家疫情發展的機會並提前準備，而不是見招拆招而已。

蔡壁如稱，以氣候、慣俗、管控措施與台灣相近的新加坡為例，在今年初Omicron爆發後，約7週確診數達到相對高點，然後維持約4週高原期，之後便快速降溫。從疫情趨勢研判，台灣現階段已進入高原期，然而確診數是死亡數的先趨指標，因此在確診數見頂後，重點便轉向能否壓低後續的死亡數。

蔡壁如表示，新冠肺炎除了造成感染死亡，更會排擠治療其他疾病的醫療量能，造成間接死亡。依據台大教授陳秀熙等人的研究，台灣從4月底到5月中旬，70歲以上的高風險族群，開始出現公衛學上「超額死亡」的現象，代表疫情已有排擠醫療量能的疑慮。政府應參考各國的「考古題」，減低無症狀／輕症耗用行政與醫療資源，大染疫時期，重點在於維持醫療量能；如韓國與新加坡，死亡率都沒有隨確診數升高，而這便是台灣接下來的目標。

黨團總召邱臣遠直言，兒童確診數、致死率攀升，全國的家長大概都睡不安穩。兒童的確診及死亡數不斷攀升，一再顯示兒童防疫配套措施還不到位，家長求助無門又心急如焚，政府的作為卻不能撫平民眾的滿腹怒火，難道真的只能像衛福部長陳時中所說的「要怪，就怪病毒吧」？

邱臣遠表示，美國疾病控制和預防中心（CDC）的報告指出，Omicron感染爆發，17歲以下兒童住院率迅速上升，美國的經驗都已經告訴我們了，那政府到底準備好沒有？政府應全面提升兒童醫療量能，讓重症兒童能快速獲得妥適的醫療照顧。近期兒童確診引發腦炎的案例增加，家長最關切的就是兒童到底什麼時候可以打得到疫苗，但各縣市的兒童疫苗預約都被秒殺，根本一劑難求。

邱臣遠指出，各國研究陸續發現，民眾染疫後會出現「長新冠」（Long COVID）的後遺症，影響患者康復後的生活，常見後遺症包含疲倦、胸悶、胸痛及腦霧等。兒童症狀可能有細微的不同，因此仍有必要持續觀察。英國現在已經建立了 15 個專門的兒科中心，為確診兒童提供新冠長期病症護理，而美國和許多其他國家也在進行類似的配套措施。