台灣兒童確診重症累計14例，其中有4人是死於腦炎，讓不少家長很焦慮，也不知道該怎麼預防。對此，胸腔科醫師蘇一峰引述香港研究說，孩童感染Omicron BA.2的死因多是腦炎，1147名兒童中有171人出現神經系統疾病，其中最常見的就是熱痙攣。

蘇一峰今（25日）在臉書分享說，香港一篇研究最近被刊登在國際醫學期刊《柳葉刀》的預印本上面，該研究調查了兒童染新冠肺炎後的嚴重程度，研究團隊先是統計出在2022年2月5日至28日期間，11歲以下因新冠肺炎住院的兒童共有1147名，其中80.21％為5歲以下，4名兒童死亡，其中2人的死因是「腦炎引起神經系統併發症」。

香港最新研究發現「孩童感染Omicron BA.2死因多為腦炎（Encephalitis）！」1147名兒童中有171名住院兒童出現神經系統併發症，最常見的就是熱痙攣，發生率高達 11.6%。此外，由於香港是在2022年1月中旬才開放讓5至11歲兒童打疫苗，因此研究期間的兒童大部分都缺乏疫苗的免疫力。

貼文引起網友討論，「可憐的小朋友，來不及長大」、「疫苗也得等一下，腦炎有什麼預防方式嗎」、「這是什麼超前部署？」而指揮中心也公布兒童重症的前兆症狀，分別是體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐及步態不穩，提醒家長要特別留意。