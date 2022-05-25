從去年開始有研究發現體內維生素D不足的人，感染新冠病毒的機率比健康者高，而也有新研究指出，攝取益生菌、維持腸道菌相平衡，與是否罹患機率及嚴重程度有關。

●益生菌能增強免疫力、減輕感染症狀

腸道菌研究及應用近年來成為顯學，最為人知的就是改善或調節免疫力，而在心冠肺炎的威脅下，專家將目光轉向益生菌可能帶來的正面效益。

一篇刊登在由《英國醫學期刊（British Medical Journal）》所出版的期刊《腸胃（Gut）》的研究發現，新冠肺炎患者和非感染者糞便中的菌相明顯不同。

香港中文大學的研究團隊分別從100名新冠肺炎患者及78名疫情尚未爆發前的健康者身上採取糞便。結果發現，患者身上能促使身體啟動免疫反應對抗病毒的微生物比健康者少很多，而且即使病人已經痊癒、病毒已被身體清除，這樣的情況仍會持續30天。而部分患者會產生免疫風暴，即免疫系統和病毒作戰時被過度活化，分泌細胞素（cytokine）造成身體組織的嚴重損傷，該研究分析了患者的血液樣本，發現細胞素濃度比健康者高。

而且目前最讓歐美各國專家感到棘手的各種痊癒後的後遺症，包括疲憊、虛弱、憂鬱、焦慮、記憶力和注意力變差等等，也可能跟腸道益菌失衡有關，「菌相失衡導致嚴重的新冠肺炎症狀，若痊癒後仍持續失衡，則可能讓身體持續呈現發炎的現象，導致各種後遺症，」主要研究者、香港中文大學消化疾病研究所教授黃秀娟（Siew Ng）說。

●益生菌能助抗新冠肺炎？ 研究：對抗流感實證研究較多

從去年爆發新冠肺炎開始，就已經有許多研究探討益生菌對新冠肺炎是否有幫助，更有網路傳言指出，中國大陸的健康衛生委員會發布的新冠肺炎診療方案中，就有推薦使用益生菌，這使得中國大陸這兩年益生菌的銷量暴增。

益生菌真的對病毒有用嗎？國立陽明大學生化暨分子生物研究所教授蔡英傑指出，近年出現「肺腸軸」的研究，發現肺、腸道健康和兩者的微生物息息相關，例如瑞典卡羅林斯卡學院發表的一篇論文就直接以「肺部發炎源自腸道」為標題。

呼吸道疾病眾多，蔡英傑指出，益生菌對於提升免疫力和對抗流感的效益已經獲得證實，例如美國印第安那大學的研究發現，吃乾酪乳桿菌和發酵乳桿菌3個月，可降低上呼吸道感染機率；2019年，西班牙Biosearch Life公司找了98位住在安養中心的老人進行研究，發現除了能增強免疫力，還能提升流感疫苗的效力，「也曾動物實驗發現，將感冒病毒注射進吃益生菌老鼠的呼吸道，結果約有9成病毒死在鼻腔、沒有進入肺部，也意味著降低了感冒機率。」

當益生菌吃到肚子裡，會引發一連串的免疫調節作用，全身的黏膜免疫力都因而提升，在呼吸道黏膜中，幫我們對抗流感病毒，但是新冠肺炎呢？「按照推論應該有用，但目前還沒有大規模研究，所以不敢斷定，」蔡英傑直言。

至於那則網路的謠傳，蔡英傑指出，健康衛生委員會應該想說的是，可使用益生菌調整腸道菌相，維持腸道微生態平衡，進一步增加抵抗力，而非直接能對抗新冠病毒。

●該如何對抗病毒？打疫苗、維持衛生為主 益生菌為輔

雖然益生菌對流感病毒有效，對新冠病毒推論也有輔助效果，但蔡英傑還是建議打疫苗，「不論身體多健壯，還是要去流感疫苗，」他指出，新冠病毒潛伏在各個角落，伺機與流感病毒攜手再來個大進襲，當然流感疫苗不能預防新冠病毒，但得了流感，一定削弱對新冠病毒的抵抗力，維持個人衛生、多洗手戴口罩、必要時施打新冠疫苗才是預防新冠肺炎最好的方式。

如果要吃，該吃哪種益生菌呢？蔡英傑指出，想改善免疫力，大約吃幾天就會有效，而目前研究最多對呼吸道病毒有對抗能力的菌株是「CRL1505」，其他常見的如LGG菌（鼠李糖乳桿菌）、A菌（嗜乳酸桿菌）、B菌（比菲德氏菌）及C菌（乾酪乳酸菌）可能也有效果但只有零星研究，「其實不用想這麼多，多吃對腸道好菌有益的食物如優酪乳，就能間接提升免疫力。