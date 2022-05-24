本土新增個案連降4天後，今天再度回升，單日新增8萬2363例。有醫師預估，5月底將達到單日16萬例，直到總染疫人口累計340萬例才會趨緩。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此表示「我個人認為會低一點」，5月19日達到9萬例，中間高高低低，今天是8萬例，整體趨勢平穩，「很快往上走的可能性沒那麼高，不過成長是再往上走，是一定會的」。

有醫師指出，北部疫情高峰已至，接下來疫情主要會在中南部。陳時中表示，全國都是一日生活圈，漸漸大家達到一定比例的染疫率是可以預期的。至於5月底全台單日確診數達16萬例是否符合推估？他表示高中低推估各有不同，不算是很過頭，但他個人認為會低一點。

另外，有學者推估，台北7月會降到單日1000例以內。指揮中心發言人莊人祥表示，5月底、6月初可能過高峰並往下降，但7月時有可能到某一程度有起伏，無法清零，至於是否降到1000例以下，他認為「當然什麼都有可能，可能更低，也可能因為恢復活動而升高」，會取決於防疫政策和民眾自主防疫。

據統計，近來大眾運輸人潮降低，國內單日確診數也維持在10萬例以下，是否代表民眾自主防疫奏效？陳時中表示，最近人流監測上看到，約略是去年三級期間的4分之3；莊人祥補充說明，這一波疫情期間的人流監測，降幅是和去年三級警戒期間的4分之3，介於二級到三級之間。

陳時中指出，民眾自主意識很高，口罩也沒有鬆懈，表示大家都很在意、很重視，加上疫苗持續接種，以這一波疫情開始的時間點，國內的疫苗打得比國外多，這些因素讓疫情控制在一定範圍內。