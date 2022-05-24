苗栗縣今天確診分布圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天新增1630例確診。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

兒童可施打BNT疫苗的醫療院所。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天24日新增新冠肺炎本土確診1630例，衛生局也提醒，25日起開放5至11歲兒童接種BNT基礎劑，家長可持學校所發放的接種意願書，帶孩子前往59合約院所施打疫苗。

衛生局指出，今天確診者中男性793人、女性837人，年齡分布1歲以下至96歲，以頭份市、竹南鎮最多，占比半數以上。

局長張蕊仙表示，中央計畫將全面實施「快篩陽性即確診」政策，衛生局預先做好配套措施，未來除加強醫療資源整備外，鄉親如懷疑染疫且快篩呈現陽性，可直接加入視訊診療，經由醫生判斷並取得處方藥物，把握5天黃金投藥期，降低中重症風險。

也因兒童確診病例數增加，為提供6歲以下及兒童優先照顧，避免過多就診者排擠兒童待診時間，以及減少群聚，衛生局已請轄內各醫院，配合開設學齡前兒童及兒童青少年就醫綠色通道(防疫急門診)，建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診評估、採檢與診療服務。

今天24日再新增加苑裡李綜合醫院開設防疫急門診，目前已有部立苗栗醫院、為恭醫院、大千醫院李綜合醫院等4家醫院，設置學齡前兒童、兒童及青少年就醫綠色通道，民眾可多加利用。

縣長徐耀昌表示，明天25日起開放5至11歲兒童接種BNT基礎劑，家長可持學校所發放的接種意願書帶兒童至10家醫院、18家衛生所及31家診所施打。

12至17歲青少年打第3劑，也可在5月25日起攜帶同意書到71家合約院所施打，前往接種前請先向醫療院所完成預約，衛生局網站可查詢苗栗縣各合約院所名單。

家長若選擇校園集中接種，因校園停課1周，停課期間校園疫苗接種順延，5到11歲兒童校園集中接種部分，國小1到6年級可選擇依學校安排日期施打，未入學者則自行前往院所接種。

徐耀昌叮嚀學校停課期間，同住家人盡量減少不必要社交風險，學童也應減少外出，12歲以下孩童無法單獨在家，需要家長陪伴照顧，依勞動部規範，勞工家長若需要照顧停課的12歲以下孩童，可以請防疫照顧假，但並沒有強制雇主需要給薪。

勞工也可運用自身假別，包括事假、特休假等，在家照顧孩童，如對請假有所疑慮可洽詢本府勞工及青年發展處勞資關係科037-559414。