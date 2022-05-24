本土疫情大爆炸，前陣子民眾狂搶購快篩，政府也推出快篩實名制因應，不過，近日快篩似乎沒那麼缺，一名網友分享美廉社的促銷活動，快篩買10送2，原本一支180元變成150元，質疑是不是代表快篩崩盤了？引發網友熱議，不少人笑說，賣不掉就會滯銷，只要大家都不買，下周恐會再降10元。

一名網友在PTT上發文說，美廉社推出快篩買10送2的促銷活動，從畫面中可見，銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑（鼻腔），平均下來一支快篩試劑的價格從原本的180元調降成150元，看來是滯銷了吧？但他真的不意外，而且照這個降法，比口罩還崩，可能很快就會出現快篩甜甜價了。

貼文引起網友討論，「去年12月在超商買一支300元的快篩QQ」、「早就講啦！賣不掉一定會降價促銷」、「上星期才在超市買2組400元」、、「你不買，我不買，還可再降10塊」、「下星期天花板價應該就變100了」。

不過，也有網友緩頰說，買10送2的促銷還不算是滯銷吧？「 一支50元，再來說崩盤好嗎」、「買衛生紙送快篩再跟我說崩盤」、「只是少30元就叫崩盤？」、「這叫崩盤？你的定義跟房市崩盤一樣」、「買一送一的時候，我再想想」。