女星賈永婕昨（23）日發文透露，在雙和醫院院長求助下，緊急送上「嬰兒影像插管器」，院方量能、設備採購的部分也因此引發網友討論。院方今（24）日澄清，「求救賈永婕」是不正確的說法，強調目前量能充足，是有鑒於疫情的發展，基於有備無患，才會促成這次捐贈，雙方都是基於善意。

雙和醫院院長程毅君今日說明稱，賈永婕一向熱心公益，上周特別主動聯繫，表明願捐贈防疫物資，包含防護衣、N95口罩，期間也詢問了是否仍需其他設施設備，過程也談到今年小孩陽性個案特別多，進而討論到小孩呼吸道處置的相關設備。

程毅君表示，雙和醫院是準醫學中心，具有足夠的量能與資源處理所有急重症病人，但有鑒於疫情的發展，預期未來兒童陽案的病人會越來越多，基於有備無患，有充分的準備才能因應量大情況下，才促成賈永婕捐贈小兒影像插管工具之事，「雙方都是基於善意，基於為民眾服務的心情來促成此事」。

至於「雙和醫院向賈小姐求救」的說法，程毅君強調，這是不正確的，因為雙和醫院具有足夠的量能、資源與設備，來處理這次防疫中所有碰到的病人，雙和醫院在今年疫情中，共收治近千位的陽案住院病人，其中15％是孩童。

程毅君說，如果不是中央政府與地方政府充足的資源供應，院方也沒有足夠的量能照顧這群病人。

程毅君提到，雙和醫院是衛福部所屬醫院，也身處新北市，跟衛福部與地方政府之間的溝通管道非常通暢，對資源的供應與協調也完全沒問題，而社會上像賈小姐這樣熱心公益的大有人在，這波疫情只有在民間與中央政府、地方政府充分合作之下，才能在疫情之中全身而退。