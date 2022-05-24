桃園53歲罹癌男叫不醒 送醫不治採檢竟是確診者 18:262022/05/24 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園男叫不醒送醫不治，採檢陽性確診。(示意圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家住桃園市中壢區的53歲鍾姓男子罹患癌症，23日晚間他的女兒在赴房間叫他，驚覺爸爸沒有生命跡象，趕緊通報119送醫，但仍回天乏術，搶救後後宣告死亡。鍾男入院前採檢PCR陽性確診者，不過法醫相驗後，認定死因與新冠肺炎無關。 7旬老翁蜷縮家門外送醫不治 入院採檢才發現竟確診 疫情升溫延燒國會 立委陳超明自曝確診 台東＋692 離島疫情未降溫 各醫院開設防疫、兒科綠色通道門診 #新冠肺炎 #台灣 #採檢 #陽性確診 #桃園男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中正紀念堂防疫急門診今上路 民怨：等凌晨12點預約好困擾 10:242022/05/17 生活 詹長權建議新冠納健保 基層憂排擠 04:102022/05/23 生活新聞 新北居隔單大塞車 民眾譙翻基層累趴 04:102022/05/19 生活新聞 彰化縣飆2035例 輕症全衝去採檢 醫院暫停夜間成人PCR 16:112022/05/18 生活 天兵PCR採檢留電話驚見一串0 原因曝光太傻眼 17:262022/05/18 生活 潭水亭觀音媽廟 今捐贈童醫院採檢亭 14:242022/05/24 寶島 台東榮民醫院開立防疫門診 篩檢、拿藥一條龍服務 17:442022/05/17 生活 北榮車來速防疫急門診開設首日服務1649人次 廣獲好評 21:042022/05/17 生活 高雄超車台北 陳其邁認為北部有黑數 04:102022/05/24 生活新聞 苗縣＋1282！6歲以下兒童就醫綠色通道 供採檢診療 15:332022/05/20 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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