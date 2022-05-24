家住桃園市中壢區的53歲鍾姓男子罹患癌症，23日晚間他的女兒在赴房間叫他，驚覺爸爸沒有生命跡象，趕緊通報119送醫，但仍回天乏術，搶救後後宣告死亡。鍾男入院前採檢PCR陽性確診者，不過法醫相驗後，認定死因與新冠肺炎無關。