北榮位於中正紀念堂的防疫急門診開設首日，共服務1649人次。（北榮提供）

北榮位於中正紀念堂的防疫急門診開設首日，共服務1649人次。（北榮提供）

北榮位於中正紀念堂的防疫急門診開設首日，共服務1649人次。（北榮提供）

台北榮總中正紀念堂「車來速」防疫急門診，今起每日上午8點至晚上8點，同時提供PCR核酸檢測及醫師看診給藥，北榮表示，開設首日共服務1649人，超出原先規劃的1200人次，而啟用首日因規劃得宜、動線順暢，民眾循序等待採檢，秩序良好，深獲好評。

北榮表示，今天上午6時30分天剛亮，170多位同仁就從醫院出發，8時採檢任務開始前，院長陳威明特別到現場為辛苦的同仁加油打氣，鼓舞同仁團結一心，全力以赴，強調「臺北榮總與您並肩戰疫」，全民合作，必能抗疫成功。

陳威明表示，北榮於5月13日接獲指令，立即進行現場會勘、規劃動線、物資及人員整備，5月16日進行測試，於今日順利啟用。將可讓快篩陽性、有症狀的民眾快速就醫領藥，保全急診醫療量能，以救急、重病人為先。

副院長李偉強表示，北榮醫、藥、護、檢及行政同仁全員投入此次重要任務，包括耳鼻喉部朱主任等資深醫師也親自在第一線問診與採檢，此外，國軍退除役官兵輔導委員會及委託北榮經營的市立關渡醫院具有護理及醫檢師資格者亦已主動報名參與，中華民國醫師公會全國聯合會更主動召募基層醫師共襄盛舉，每天都有三位社區醫師加入採檢，首日就包括北榮副院長林永煬的夫人，也是知名的小兒科醫師搶先登記參加。

中正紀念堂「車來速」防疫急門診規劃行人專用道、機踏車道、一般汽車道（2人以下）及高乘載汽車道（3人以上或有12歲以下兒童共乘）四線道採檢，視狀況彈性調撥車道，避免讓民眾久候。李副院長再次呼籲，為了流量管控及避免群聚，希望民眾提前預約，詳細預約方式請參考台北市政府相關網頁說明，

※預約網站https：//reurl.cc/o15ZQv