北市議員參選人詹為元。（詹為元提供）

指揮中心宣布今起實施「0＋7」居家隔離新制，確診者密切接觸者打滿3劑疫苗且快篩陰性，即可免隔離、僅需7天自主防疫，此舉卻意外造成「理賠之亂」，保險業者稱打滿3劑者即使勾選「3＋4」進行居隔仍不予理賠，北市議員參選人詹為元批評，業者變相逼民眾不要打第3劑。

對於中央全面解禁親密接觸者的管制，金管會產險組長陳清源說，目前符合衛福部的「0＋7」要件，必須要打3劑以上、陰性、自主管理才可以外出。若未滿3劑就不符合要件，所以民眾申請還是要看疾管署居家隔離通知的方式如何。

但產險業者表示，現行親密接觸者已無需強制隔離，未來打滿第3劑者，即使改勾選「3＋4居家隔離」，自願接受隔離3天，並檢附衛生單位開立的隔離通知書，仍會視為故意行為，業者也將會是為除外責任條款，不予理賠。

詹為元批評，根據新制公司規定，雖然民眾可以自由選擇要0＋7還是3＋4，但保險公司卻說，業者已作好嚴格把關的措施，今日進件的一律要求檢查「小黃卡」，如果發現已打滿第3劑，雖勾選「3＋4居家隔離」且有收到隔離通知書，仍不予理賠。

詹為元直言，業者此舉根本是變相逼大家不打滿第3劑才能領保險給付，「拜託，我保險不是打三劑之前的風險耶，而是保障當我面對隔離時產生的損失需要保險補償」，他質疑，這種隨意變更條款就看打三劑與否的賠償計算，符合當初的契約精神嗎？