台灣新冠肺炎疫情嚴峻，連帶使民眾不敢內用，餐飲業者叫苦連天，因此經濟部昨（16日）宣布提供餐飲業者每家最高10萬元補助，鼓勵發想優惠行銷方案，讓中廣董事長趙少康痛批，這「又是個何不食肉糜的可笑政策！」。

趙少康今（17日）在臉書以「何不食肉糜的餐飲補助之亂」為題，指出台灣短時間內不斷鬆綁防疫措施，「佛系放推防疫」讓人人暴露在病毒威脅中，嚇得大家根本不敢到餐廳內用；他痛批經濟部，「在這個時候推出『餐飲業者行銷補助』方案，餐廳要先發想行銷活動，才能拿到政府補助，又是個『何不食肉糜』的可笑政策！」。

趙少康指出，台灣人不只遵循防疫管制，更多次展現自我約束的素質，疫情下自動減少旅遊、少上館子，是國內疫情先前控制得宜的最主要原因，「現在政府要餐飲業者規畫行銷方案先自救，鼓勵消費者上門吃飯，政府才願意給予補助，難道不怕餐廳成為病毒傳播的溫床？」，他也直言，每天增加6萬多人確診，被居家隔離的人數驚人，花再多錢辦行銷活動，民眾也不能出門吃飯。

趙少康直言，蔡政府不想直接發錢給餐飲業者，也可透過減免營業稅減輕業者負擔，「只要比較前2年營業額跟今年上半年的差異，就可以知道業者在疫情下蒙受多少損失」，針對損失部分減免營業稅，公平又合理。

最後趙少康也喊話「經濟部坐在辦公室內吹冷氣想政策，有沒有真正了解餐飲業者的需要跟困境？有沒有想過如果餐廳都撐不下去歇業了，受影響的勞工更多，會出現更大的社會問題？」，他更狠酸總統蔡英文「不要活在自己的元宇宙中自以為能幹，政府無能卻不自知！」。