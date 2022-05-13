央行第五波打房，可能再調降管制對象的貸款成數，不排除納入第2戶以及房價上漲「熱區」，並限縮房貸年期。資深媒體人趙少康表示，物價已經突破天際，蔡政府還要用錯誤的打房方式，讓青年更難買到房子，怎麼對得起含淚支持他們的年輕人？

趙少康13日在臉書貼文表示，蔡政府第五波打房措施，推動縮短房貸年限，取消30年房貸。大選年打房急就章，最後可能房價沒打下來，反而害慘一般想購屋的年輕人、首購族。至於真正的炒房大戶、投機客，口袋夠深，縮短房貸期限或貸款成數，根本無關痛癢。

趙少康接著表示，房貸期限延長到30年，是為了解決年輕人買不起房子的問題，希望降低年輕人每月還款壓力。現在房價越漲越高，年輕人比以前更「望房興嘆」，就要取消最長30年房貸？不是變相提高年輕人購屋門檻？每到選舉年，蔡政府就會又釋出打房訊息，但房價還是漲不停，根本沒有真正解決問題。

趙少康指出，蔡政府根本沒有搞懂問題的核心是「薪水追不上物價」，薪水夠了，房價自然可以負擔得起。但從105年起，消費者物價指數飛漲超過7%，漲破通膨警戒線，蔡英文只會內宣基本工資連續調漲，當作改善薪資的政績，台灣的平均薪資不只追不上房價、追不上物價，現在甚至追不上每天6萬多人的確診數，真是悲哀。

趙少康認為，蔡英文執政以來，雞蛋、速食、便當、鍋貼、手搖飲、雞排、汽水全都在漲。這兩天，PTT有網友抱怨，菜價跟去年同期比已經漲了3成，政府毫無因應，繼續用「國人平均月薪5.5萬」、「台灣20年來經濟最好」的話術愚民，用數字報表大內宣治國。物價已經突破天際，蔡政府還要用錯誤的打房方式讓青年更難買到房子，怎麼對得起含淚支持他們的年輕人？