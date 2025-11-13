立委今（13日）在內政委員會質詢時關切國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」爭議，教主陳金龍日前遭爆成立秘密詛咒群組，要求信徒集體以意念攻擊藍綠政治人物，目前有無任何調查進度？內政部次長吳堂安對此回應，該群組內確實有一些行為，包括警政署都已經把相關具體事證做整理，一旦查完之後，就會移送給相關的檢調機關做偵辦。

內政委員會今邀請內政部、財政部、數位發展部、金融監督管理委員會、交通部就「普發現金一萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。民進黨立委黃捷今天質詢時，首先關切「宇宙彌勒皇教」的調查進度，她指出該案有兩大爭議，包含有一名教徒追隨教主長達15年，被逼迫買昂貴法器，現在想要離開，但是沒辦法取回放在寺廟中祖先的牌位；還有另外具爭議大的是，教主內有詛咒群組，詛咒很多藍綠的政治人物，各黨派都有，要用意念攻擊藍綠政治人物，因此詢問該案調查進度。

吳堂安對此回應，內政部第一時間已經請宗禮司都去現場了解，有關群組部分，群組內確實有一些行為，這行為如果涉及不法、詐欺，內政部已經完成訪查，接下來會做搜查，這個不光只是宗禮司，包括警政署都已經把相關具體事證做整理，一旦查完之後，就會移送給相關的檢調機關做偵辦。