大甲警分局長吳燕山得知福德里長莊金波與警員攜手防堵詐騙案件，特地前往派出所頒發感謝狀及禮品致謝。（警方提供）

疫情期間詐騙手發五花八門！台中市69歲的潘姓老翁，日前接獲到健保局人員告知自己身分資料遭到冒用申請健保保險金，疑似涉及詐領保險金與洗錢疑慮，需要提領一筆金額並匯款或交付給承辦的檢察官，方能證明自己清白無誤免除官司纏身；潘老信以為真，請里長陪同匯款，經里長發覺有異請「管區」瞭解，即時解除一場騙財危機，保住老本。

西歧派出所警員陳穎謙，日前接獲福德里長莊金波通報，里內有位潘姓民眾，5日起陸續接獲假警以電話洗腦，通知他的個人資料遭他人冒用，並涉嫌詐領健保費等案，要求被害人需配合檢警調查；期間更要求被害人至超商接收台北地方法院檢察署假傳票及強制性資產凍結執行書等傳真文件，以取信於被害人；5月10日詐騙集團還指示須將銀行帳戶內存款，約81萬元領出交付保管。

潘姓老翁因內心忐忑不安，一時亂了分寸不知如何匯款？趕緊請里長幫忙協助，所幸里長警覺有異通報員警瞭解，在員警瞭解下，向潘姓老翁表示這是典型假檢警詐騙手法，請不必再理會對方來電；另一方面細心講解、列舉相關詐騙集團的案例，老翁在員警耐心的勸說下才恍然大悟，相信自己是遇到詐騙集團，才得以成功保住畢生積蓄未遭詐騙。

警方指出，詐騙手法常利用一般民眾不清楚相關的法律程序，並假冒身分地位較為崇高的公務體系人員，如檢察官、警察及調查局人員等，讓民眾接獲到詐騙電話當下，會不自覺依照詐騙集團之指示一步一步落入陷阱，當中；詐騙集團更會輔以假傳票、假法院文書或其他一般民眾不曾見過的假文件資料，使當事人產生信任及恐慌後，循序漸進得詐取當事人錢財。

詐騙集團通常會要求當事人勿將整個詐騙過程告知親人朋友，否則就會涉嫌「偵查不公開」的法律責任，並告知當事人如有洩漏，屆時將會清查名單逐一傳喚，使當事人更加惶恐且陷入囹圄當中，進而無法適時求證，等到他人發現之時，當事人早已遭到詐騙，此正屬於詐騙集團常用之假冒手法。

大甲警分局長吳燕山得知福德里長莊金波與警員攜手防堵詐騙案件，特地前往派出所頒發感謝狀及禮品致謝。感謝里長機警通報與員警共同阻詐成功，除充分展現警民合作，也保住民眾的苦心積蓄；並提醒民眾若遇到任何疑似詐騙事件，應先秉持「冷靜、查證、報警」3原則，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。

詐騙集團假檢察官公文