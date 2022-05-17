台北市政府和台北榮民總醫院在中正紀念堂開設車來速篩檢站，17日正式啟用，每天提供1200個採檢名額，一早就排滿等候篩檢的車輛。（鄧博仁攝）

台北市政府和台北榮民總醫院在中正紀念堂開設車來速篩檢站，17日正式啟用，每天提供1200個採檢名額，一早就排滿等候篩檢的車輛。（鄧博仁攝）

台北市政府和台北榮民總醫院在中正紀念堂開設車來速篩檢站，17日正式啟用，民眾在做好安全距離下，排隊等待篩檢，一位小朋友等待篩檢時，與家長互推打發時間。（鄧博仁攝）

台北市政府和台北榮民總醫院在中正紀念堂開設車來速篩檢站，17日正式啟用，每天提供1200個採檢名額，現場也開放民眾排隊預約。（鄧博仁攝）

台北市政府和台北榮民總醫院在中正紀念堂開設車來速篩檢站，17日正式啟用，一早就排滿等候篩檢的民眾，每天提供1200個採檢名額，共分汽車、機車、自行車、行人四個路線，現場也開放民眾排隊預約。（鄧博仁攝）

台北市政府和台北榮民總醫院在中正紀念堂開設車來速篩檢站，17日正式啟用，每天提供1200個採檢名額，現場也開放民眾排隊預約。（鄧博仁攝）

台北市政府和台北榮民總醫院在中正紀念堂開設車來速篩檢站，17日正式啟用，一早就排滿等候篩檢的民眾，每天提供1200個採檢名額，共分汽車、機車、自行車、行人四個路線，現場也開放民眾排隊預約。（鄧博仁攝）

台北市政府和台北榮民總醫院在中正紀念堂開設車來速篩檢站，17日正式啟用，主責營運篩檢站的台北榮民總醫院共動員172人次醫療人員在現場支援，醫院實驗室也安排檢驗人員24小時輪班檢驗。（鄧博仁攝）

中正紀念堂開設車來速篩檢站17日正式啟用，每日上午8點到晚上8點，接近晚間8點時，依然有採檢民眾前往採檢。（鄧博仁攝）

自由廣場開設車來速篩檢站，廣場上的鴿子絲毫感受不到病毒就在旁邊，自由自在的飛翔。（鄧博仁攝）

中正紀念堂開設車來速篩檢站17日正式啟用，每天自上午8時營運至晚間8時，採檢站每天提供1200個採檢名額，其中900個預約名額、300個現場名額。

台北榮民總醫院接下中正紀念堂防疫急門診任務，每日上午8點到晚上8點，同時提供PCR核酸檢測及醫師看診給藥，初期預計每日服務1200人次，視實際運作及需要逐步提高服量，希望快篩陽性的民眾能優先利用。主責營運篩檢站的台北榮民總醫院共動員172人次醫療人員在現場支援，也於現場投入許多志工指揮交通，醫院實驗室也安排檢驗人員24小時輪班檢驗。北榮表示，大型篩檢站及急門診設在自由廣場大門正後方，採取類似「車來速」的一站式作業，共開放四線道同步進行，包括行人專用道、機踏車道、低乘載汽車道（2人以下）及高乘載汽車道（3人以上或有12歲以下兒童共乘）。同時醫生也提醒確診居格的民眾，要多補充維他命及多喝水、休息，並把家裡門窗打開保持通風，必要時也可打開抽風機，讓空氣可對流，不至於把病毒一直留在室內。

第一天算是順利，北榮提醒，行人可由中山南路／愛國東路交叉口「國家戲劇院」旁通道進入，機車及腳踏車請由中山南路進入，汽車由愛國東路大孝門進入後遵循交通大隊的引導依序排隊。抵達第一站請出示健保卡，可透過資訊系統快速完成報到手續，有症狀的民眾由醫師問診後開立藥品，在高乘載車道（兼親子車道）也有安排小兒科醫師問診，開立適合兒童劑量的藥品。