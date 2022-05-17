「台灣之光」林義傑日前在臉書發文以「慟」字表達內心的沉重，痛陳在疫情下的勞工辛苦養家活口，被疫情攪亂生活卻得不到政府有擔當、明確的指示，只會說一些令民眾訝異痛心的話，並撂重話批評政府「會有報應」。

台灣防疫最大的笑話就是超前部署。蔡英文政府編列了上兆的防疫預算，請問做了哪些超前部署？口罩不足要人民排隊配給；疫苗不夠要像乞丐一樣找人捐贈；快篩缺貨才要緊急進口，叫你乖乖排隊來買還不能嫌貴；治療新冠的藥物存貨不足，所以只能從嚴審核，讓許多人白白喪失生命；檢測的能量不足，所以只能讓民眾擠爆急診室；高官無能，所以只能累壞基層醫護，讓民眾求診無門，延誤治療。

這是典型的「官僚殺人，冷血政府」！面對疫情突然升高，整個蔡政府在毫無準備，措手不及的情況之下，只能選擇全面棄守，卻還不忘忙著創造新的名詞，什麼「類普篩」、「類清零」、「微解封」、「新台灣模式」，結果非但沒有解決問題，反而讓人民活在驚慌恐懼當中。這種種美麗話術的背後，代表的是一個腐敗、貪婪、投機的超級無能政府。

最可笑的是，這個政府還不允許人民拿事實來打臉自己的無能，動輒以「假新聞」來威脅恐嚇那些拿外國的快篩價格來質疑台灣的「溢價快篩」與貴到離譜的「PCR檢測」，殊不知自己才是假新聞的最大來源。這一群沒有能力的奴官，成天只會諂媚逢迎，用校正回歸的假數字來自我美化與自欺欺人，這種掩耳盜鈴式的國家治理，你能期待它會為人民解決什麼問題呢？

（作者為作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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