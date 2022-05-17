中華郵政公司在全台佈設2408座i郵箱，今年因新冠疫情升溫，使用量增加22％。郵局宣布即日起與U-Wash速喜樂美式洗衣合作，民眾透過i郵箱即可將衣物、床組等送洗，業者洗滌烘乾與摺整後，再回送至民眾指定取件i郵箱，過程零接觸，在疫情嚴峻之下找出新模式。

中華郵政表示，即日起與U-Wash速喜樂美式洗衣合作，民眾可於「速喜樂線上預約」App，選擇透過郵局i郵箱將待洗衣物或床組送至速喜樂各門市，進行洗滌烘乾與摺整後，再回送至民眾指定取件i郵箱，藉由雙向便利物流，提供民眾快速便捷的「送洗及取件」新服務。

民眾須先下載「速喜樂線上預約」App，才能使用該服務。民眾寄送衣物時，需要自備紙箱，最大尺寸為34x24x47公分，總重不得超過6公斤，且送洗衣物限重6公斤內，以不超過2套床組或是10件衣物為基準。無論送洗多少衣物，洗加運收費一律為420元。

中華郵政說，已在全國布建2408座i郵箱，整合物流、金流及資訊流功能，為全國規模最大的智慧物流設備網絡，具24小時全年無休自助取、寄郵件特性。

為打造i郵箱成為多元智慧物流服務網絡，中華郵政積極拓展異業結盟，提升使用可及性，也吸引到諸多業者異業結盟，合作項目涵蓋二手物資交換、網購寄件、拍賣取寄件、物資捐贈、物流業者宅轉箱、代收貨款及環保回收（如：咖啡膠囊）等，另有多家業者洽談合作中。