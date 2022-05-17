一般民眾自行快篩陽性怎麼辦？（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣防疫門診資訊。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣17日新增2105例新冠肺炎本土確診案例，分別為1079名男性和1026名女性，年齡0-92歲，12歲以下300人，65歲以上100人，多數為18-64歲青壯年，約占76％。無症狀者1859人，約占88％。新竹縣17日起開設加強型防疫旅館36間房來服務無法在家居家照護的確診民眾，優先提供給無症狀或輕症且具基本生活自理和用餐能力的65-79歲獨居長者，或懷孕35周內的婦女申請。

2105名確診者地區分布為竹北市703例、竹東鎮295例、湖口鄉513例、新豐鄉249例、新埔鎮89例、關西鎮64例、芎林鄉44例、橫山鄉24例、寶山鄉50例、北埔鄉17例、峨眉鄉5例、尖石鄉36例、五峰鄉16例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。新竹縣目前居家隔離965人、居家照護8036人。

竹縣衛生局說明，因確診個案逐日增加，考量部分確診者無法在家中居家照護，縣府協調業者合作開設加強型防疫旅館，目前共有36間房，優先提供給無症狀或輕症且具基本生活自理及用餐能力的65-79歲獨居長者，或懷孕35周內的婦女申請。加強型防疫旅館有醫療團隊進駐，供家中無適當空間且醫療需求較高的確診個案另一個隔離地點的選擇。申請方式須經縣府關懷中心完成疫調後，無法居家照護的確診者向疫調人員提出申請，經衛生局評估符合條件者安排入住。

為加強服務民眾日前已擴增防疫專線線路，提升來電接通率。依據統計，來電民眾8-9成是詢問隔離通知單發送問題。衛生局特別說明，民眾接到檢驗陽性通知簡訊時，到衛生行政單位接到醫院通報，再到完成疫調後上傳中央系統發送通知，行政流程大約耗時1-2天，請民眾耐心等候。呼籲民眾如有詢問通知單問題請在上午9時至晚間9時之間來電，晚上9時以後專線以服務緊急送醫優先，請民眾無緊急需求勿於晚間來電，以免排擠到有緊急就醫民眾的電話。

新竹縣醫療整備說明：

一、確診者居家關懷部分，縣府整合縣內8家醫院及57家診所組成醫護關懷團隊提供無症狀或輕症確診者居家關懷服務。凡確診民眾經疫調後符合居家照護資格即由衛生單位安排居家照護系統的醫護團隊專業人員定期提供關懷服務，關懷期間如果有任何身體不適也可以透過通訊診療得到診療、開立處方服務。

二、縣內急救責任醫院開設防疫門診，為避免醫院急診人潮過多增加群聚感染風險，衛生局整合縣內急救責任醫院開設「防疫急門診」，專供一般民眾快篩陽性或有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，懷疑感染Covid-19而有醫療需求民眾，可由防疫門診醫師診療後開立藥物使用，防疫門診主要提供新冠PCR檢測與症狀治療口服藥（不含抗病毒藥物），是提供一般快篩陽性民眾另一個就醫管道，居家隔離、自主防疫及居家檢疫民眾若快篩陽性或有症狀需就醫，仍請循通訊診療方式由醫師判定確診通報及開立處方。

三、兒科防疫門診，中國醫藥大學新竹附設醫院及台北榮民總醫院新竹分院特別開設專屬兒童綠色通道之兒科防疫門診。台大生醫醫院竹北院區、中國醫藥大學新竹附設醫院及東元綜合醫院這3家醫院每天輪值急診兒科診療業務，週一至週日兒童服務不間斷。

新竹縣社區免費篩檢站，每日上午9時至12時於新仁醫院急診室外；每日上午11時至下午2時於湖口仁慈醫院急診室外；每日下午6時至9時於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外。社區篩檢站均提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一條龍服務，以便利民眾也落實醫療量能分流。衛生局提醒採檢民眾於採檢完24小時後即可至健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。