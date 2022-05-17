嘉義縣各鄉鎮市確診人數統計。（取自嘉義縣衛生局網站∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今新增確診人數達554人，比昨天多了100多人，再創新高。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今新增確診人數達554人，比昨天多了100多人，再創新高，至於年齡介於1個月至90歲，10歲以下63人，70歲以上37人，配合中央確診者同住家人以篩代隔0＋7新制，縣府指出，嘉縣比照3＋4原則，發放快篩試劑3支。

嘉義縣今公布556人確診，他縣市2人已轉出，實際人數554人，其中有症狀494人、無症狀60人，目前居家隔離尚有1277人，輕症居家照護2661人。全縣6至11歲幼童疫苗接種5872人，無不良反應，嘉義縣長翁章梁呼籲，打疫苗可降低染疫及重症風險，早打早保護。

國內防疫逐步朝與病毒共存鬆綁，即日起以篩代隔0＋7防疫新制上路，確診同住家人只要打滿3劑快篩陰即可免隔離，針對許多民眾詢問0＋7後，快篩試劑發放數量，嘉義縣將比照中央3＋4原則，提供3劑快篩試劑，提供民眾必要外出時，配合規定提出2日內快篩陰性證明時使用，衛生局也提醒，民眾0＋7雖然免居隔，但7天自主防疫期間禁止至人潮擁擠處及聚餐。

衛生局長趙紋華說，「國、高中生」因未打滿3劑疫苗，維持「3天居家隔離＋4天自主防疫」，且不能到校上課，至於採「3天居家隔離＋4天自主防疫」民眾，隔離期間禁止外出，隔離期滿後4天自主防疫，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息。

目前嘉縣各合約醫療院所持續加開接種診次，3＋1行動醫療亦同步開放接種服務，鼓勵民眾踴躍接種。