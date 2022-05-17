0＋7新制今起上路，新竹市快篩試劑發放原則，無論是0＋7還是3＋4之同住者，皆為成人配發3支、高中以下2支快篩試劑。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

0＋7新制今起上路，確診者同住家人打滿3劑且快篩陰性即可適用、免居家隔離，新竹市快篩試劑發放原則，無論是0＋7還是3＋4之同住者，皆為成人配發3支、高中以下2支快篩試劑（6歲以下不配發）。因應BNT兒童、青少年疫苗將於月底再度開打，意願書將於19日起發放意願書至全市國中小學。

市長林智堅表示，因應中央最新指引，今起同住家人完成3劑疫苗快篩陰性免居家隔離，改7天自主防疫，若未打滿3劑仍維持3＋4。因應新制，新竹市一律配發同住家人成人3劑、高中以下2劑快篩試劑，6歲以下不發放，且1位確診者之家庭共最多配給4人份，並可由其非同住親友代領關懷包、同住者之快篩試劑。

市府指出，新制上路，新竹市校園防疫原則維持不變，國小、幼兒園、托嬰中心、保母收托維持個案，若「確診前2日內」曾到班，全班停班、停托3日；國、高中生則已取消全班性停課，採座位「九宮格」實施3日防疫假；安親班、課後照顧中心比照原則辦理，由學校提供1人1劑快篩試劑。

另，18日起竹市社篩站皆需出示「快篩陽試劑」才能PCR採檢，民眾可攜帶密封快篩陽試劑（不得憑照片）赴4處篩檢站採檢。

4處社區篩檢站包括新竹市社篩站（武陵路3號，周一至周五上午9至12時、下午1時至4時，周六、日上午9至12時）。馬偕醫院（下午1時至4時）、國軍醫院（上午9至12時）、南門醫院（上午9至12時；下午12時至5時）。此外，竹市18家COVID-19指定社區採檢院所也提供「快篩陽性門診」，需經醫師評估後進行PCR採檢。

此外，市府已啟動滿5歲至11歲BNT兒童疫苗施打、12歲至17歲青少年第1、2、3劑施打整備，將於19日起（本周四、五）分別發送6萬封接種意願書至全市中小學，並皆有7天思考期，待資料收集彙整完後，市府將安排醫療院所進校園集中接種。