本土確診連5天都在6萬多例，北巿聯醫忠孝院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇表示，社區存在的黑數本來就很多，疫情指揮中心開放65歲以上快篩陽即給藥，雖是重要政策，卻也是打開染疫黑數的大門，他直言疫情並沒有緩解，「我才正想說要暴衝了」。

姜冠宇今（17）日於個人臉書粉專指出，連續5天本土都在6萬多例，很多人好奇疫情是不是趨緩了？他從第一線醫護的角度，觀察到現階段的兩種況狀說，「我才正想說要暴衝了」。

姜冠宇表示，之前黑數本來就很多，很多人都想要快篩陽視同確診，但這些人都非居家隔離、自主防疫或居家檢疫者，所以預約視訊門診會被退掛，PCR篩檢站又大排長龍，症狀較為嚴重、體力衰弱者，自然不會出現在排隊隊伍裡，因此每天實際增加2至3萬的確診數，「我覺得不過份」。

姜冠宇說，65歲長者快篩陽可領藥，這是相當重要的政策，同時也是打開染疫黑數的大門，因長照個案、虛弱躺在家裡的長輩，根本無法親自到醫院排隊3至4小時做PCR，接下來只要符合資格，可預約視訊門診，這些案例就會瞬間曝光，確診數就會暴增了。

姜冠宇認為，現在需要高風險族群PCR綠色通道，此時若有PCR綠色通道，就可即時處理。姜冠宇說，目前有2種病患還沒曝光，如64歲有慢性病或罹患癌症剛動完手術，驗出快篩陽性患者；或是高風險因子，有症狀卻快篩都是陰性或弱陽性，需要PCR鑑定者。

姜冠宇說，以上兩類人若有PCR綠色通道，即可及時處理，也就是把PCR量能留給真正需要的人，如此一來也不用再爭論快篩陽視同確診，要開放給哪些族群，身體條件不同的人，也不用排隊3至4小時。

姜冠宇呼籲，疫情即將迎來高峰期，每天實際確診案例並不重要，這段時間應配合公衛衛生措施、減少接觸、降低社區感染機率。