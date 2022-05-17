北韓近期出現Omicron變種病毒感染個案，官方通報境內已有逾百萬人發熱及數十宗死亡個案引起關注。北韓最高領導人金正恩日前表示將參考大陸防疫做法。但北韓官方電視台15日播放的宣導片，內容介紹該病毒及應對方法時，表示該病毒致死率較低、康復快，只需居家或門診治療，不宜過度服藥等，意外引起大陸網民關注。而該影片也已於微博多個帖文被屏蔽，僅剩少數可播放。

據香港01報導，這段北韓官方宣導片指出，Omicron變異株BA.2傳染性強，症狀非常弱，需要住院治療的患者數量更少，再感染的風險也更低。該毒株致死率比Delta低75％，感染者中93％屬於輕症，只需門診就診或居家治療。一般感染後5天可恢復健康。如果感染，要科學治療，不可過度服用藥物。

由於大陸目前採取「動態清零」與嚴格的封控措施應對疫情，該影片在微博引發熱議。有大陸網民說宣傳片沒有專家出場，沒有強調醫療擠兌，沒有強調後遺症，「全程乾貨，實事求是，通俗易懂」，讓人們正確認識Omicron，消除恐慌，科學防疫。也有網民覺得心情極為複雜，因為對於Omicron變異株，「隔壁能夠如此客觀和數據化的去看待」。

但也有另一派意見的大陸網則質疑北韓官方說法，直出死亡率不到萬分之一的真實性存疑，又指病毒對於沒有任何準備的北韓民眾來說仍是巨大災難。有人認為，影片完全沒提疫苗，似乎是因為北韓至今沒有批准任何新冠疫苗應用。