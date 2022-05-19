機構群聚報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東校園疫情資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣19日新增692名確診者，2家矯正機關趨緩、老人養護機構再添16例；台東縣兩離島疫情未降溫，所幸皆為輕症或無症狀，以家庭接觸者為主。此外，台東縣生局也協調台東縣內醫院針對疫情開設發燒、兒科綠色通道防疫門診。

台東縣府19日發布新聞稿，台東今新增699名確診者，590名民眾戶籍或居住地分在台東、102名為外縣市醫院通報，確診個案數累計5696人；目前仍管理接觸者為3648人。另台東縣校園今日新增確診113生、15師，累計共1047生、118師。

台東目前有8間人口密集機構發生群聚，包括5間養護機構、1間身障機構、2矯正機關，其中養護機構新增16名確診個案，截至本日累計確診221名(員工64名；住民157名)。身障機構與兒少安置機構今日接無新增病例，衛生局將持續監測並維持相關感染管制措施。

台東縣衛生局針對機構群聚說明，縣內2間監所機構，1間無新增確診者，仍維持3名確診工作人員，5／16-17因咳嗽、喉嚨痛等症狀檢出，為同單位職員，已針對相關接觸者與曾接觸之受刑人進行採檢，目前皆為陰性，已完成環境清消與接觸者匡列，並暫停所有教化活動及共餐。另1間監獄今日新增1受刑人確診，為外縣市提返對象，入監前檢驗陽性確診，未接觸內部工作人員，並已安置隔離。

為避免急診壅塞，影響重症醫療量能及民眾就醫方便性，部立台東醫院、民醫院台東分院、台東基督教醫院、關山慈濟醫院特開設防疫(發燒)門診，針對COVID-19疾病民眾可直接前往特別門診。

另外，許多鄉親擔心嬰幼兒抵抗力弱、病程變化快速，部立台東醫院、榮民醫院台東分院特開設兒科特別門診(即中央公告綠色通道門診)，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務，不用與其他兒童一般就醫排隊。綠色通道門診開設時間：部立台東醫院星期二下午門診時段、台北榮民總醫院台東分院自5月26日起，每星期四上午門診時段。