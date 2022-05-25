國內疫情最高時，曾在19日當天破9萬例，此後一直維持單日8萬上下，未見明顯上升；確診人數居高不下的雙北，也未如預期暴衝，難道雙北有不少「天選之人」嗎？專家認為，雙北不是「天選之人」多，是黑數太多了。

19日單日9萬例，寫下新冠疫情爆發以來新高，但就在各界預期即將破10萬時，確診數卻不升反降，維持8萬左右，23日當天甚至跌到6.6萬。

確診人數居前兩名的雙北，整體數字也不見上升，期間高雄更一度「超車」台北，引高雄市長陳其邁出面，稱台北黑數太多、數字不準。專家認為，雙北確實存在為數不少的黑數，疫情仍處在高原期，預估6月初將達到高峰。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「快篩陽即確診」預計周四起實施，國人一體適用。而所謂黑數，就是快篩陽性的民眾，並沒有向衛生單位通報，選擇自行居隔、吃藥，導致數字失真。

專家以模式推估的數據，被「知情不報」的民眾模糊了，這樣的人或許因無就醫需求，也沒有保險可領，乾脆在家休養，且不在少數，否則沒有理由一堆專家的預估被打臉。

陳時中指出，以目前數字來看，疫情相對平穩，至於確診數字起伏，可能是因為假日採檢量的關係。根據《自由時報》報導，衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬認為，單日確診數會在8至10萬間維持一陣子，最快6月初達高峰。

黃高彬說，未來若單日不超過9萬例，甚至開始下降，就代表雙北黑數超乎想像。前疾管局副局長施文儀也提供經驗判斷，黑數正在擴大，尤其是雙北，必須審視中重症、死亡比率是否偏高。