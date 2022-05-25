近日國內本土疫情增溫，民眾在確診後出現發燒的症狀，不清楚是否該撥打119或前往急診就醫，針對「急症」、「重症」該如何判定，台灣緊急救護醫療指導醫師學會前理事長、亞洲大學附屬醫院急診醫學科主任鍾侑庭醫師表示，判定「急迫」程度並非以疾病本身來做判斷，主要是根據生命徵象來判定。

鍾侑庭指出，若COVID-19確診者沒有反應、沒有正常呼吸、喘到無法說或僅能說單一個字、臉、耳朵及嘴唇的顏色不正常且皮膚濕冷、急性意識改變/意識不清等狀況時就應立即撥打119求救，以免延誤就醫；若病人意識清楚、呼吸正常、膚色正常，即可繼續在家觀察，也可至健康益友APP進行諮詢。

●急重症的判定標準取決急迫程度

鍾侑庭表示，急重症並非以疾病的嚴重度作區分，而是以病情的急迫程度來分類。即使病人患有癌症，領有重大傷病卡，若該次就醫之病情非屬急迫者，仍可能被分類為急迫度較低的輕症，而急重症病人是指緊急病患中「急迫程度」較高者。

鍾侑庭說明，依急診五級檢傷的分類區分應指檢傷一至五級的病人，一級稱之急救復甦；二級屬危急；三級則稱為緊急：檢傷四級（次緊急）與五級（非緊急）則屬緊急程度較低者，則是所謂的輕症。我國衛福部也一直在推動急診五級檢傷，希望藉由五級檢傷的分級，建立民眾正確使用急診的觀念，使急診有限的資源得到適度的運用。

●什麼情況該打119？五級「病情急迫程度」一次解析

目前我國急診判定病情急迫度的依據是衛福部公告的急診五級檢傷，鍾侑庭表示，此檢傷制度從2010年便開始實施，它將傷病患的病情依急迫程度分成五級，從最緊急至最不緊急依序為：一級（急救復甦）、二級（危急）、三級（緊急）、四級（次緊急）、五級（非緊急）。

（一）一級「復甦急救」：應立刻診療，病況危急，生命或肢體需立即處置。

（二）二級「危急」：可等待10分鐘，潛在性危急生命、肢體及器官功能狀況，需快速控制與處置。

（三）三級「緊急」：可等待時間為30分鐘，。病況可能持續惡化，需要急診處置，病人可能伴隨明顯不適的症狀，影響日常活動。

（四）四級「次緊急」：可等待時間為1小時，病況可能是慢性疾病的急性發作，或某些疾病之合併症相關，需要在1-2小時做處置，以求恢復、避免惡化。

（五）五級「非緊急」：建議看門診若執意要看急診，可等待2小時。病況為非緊急狀況，需做一些鑑別性的診斷或轉介門診，以避免後續之惡化。

(圖/衛福部提供)

●急性腦中風也有「分級」發病時間是關鍵！

鍾侑庭舉例，以急性腦中風為例，若生命徵象不穩定則判為一級，需立即進入診療程序，要立刻叫救護車並送至醫院；若生命徵象穩定但症狀發作在6小時以內則為二級，仍要叫救護車並送至醫院；至於症狀發作超過6小時且生命徵象穩定之急性腦中風則屬三級。基本上只要急性腦中風就需就醫，因為他的檢傷級數至少三級。

此外，若是急性心血管疾病檢傷也至少二級，同樣必須就醫，鍾侑庭補充，若病人血壓高，則須根據血壓高的程度以及有無症狀決定檢傷級數，若收縮壓>220mmHg且有呼吸喘、胸痛、頭痛、頭暈、噁心、或嘔吐任一症狀，即屬檢傷二級；若收縮壓介於200～220mmHg且無呼吸喘、胸痛、頭痛、頭暈、噁心、及嘔吐等任何症狀，檢傷級數僅四級，可不用至急診，就可以不需要叫119救護車。