百萬YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生（本名余孫生）昨(23日)進行演出排練時，突然發限時動態表示「覺得心臟痛」，後來更直接坐輪椅緊急送醫，令好友與粉絲們都相當擔心。孫生今(24日)現身報平安，並分享自己接受醫生診斷後查出的真實病因：「是不可忽視的高風險急症」。

孫生今(24日)PO文向粉絲報平安，透露自己心臟痛就醫經診斷後後，才知道是得了「橫紋肌溶解症」；孫生進一步還原昨天的狀況，表示自己練舞到一半時，突然心臟痛到直接原地跪下，完全動不了：「老實說當下認真嚇到，像是心臟突然被抓住」，透露了當時的情況確實危急。

孫生表示，自己目前已經回到家中，並曬出身上的心電圖監測儀器，透露接下來24小時都得監視心跳，笑虧自己：「我變鋼鐵人了！」；他也提到，醫生說他之所以會出現這樣的狀況，是因為在劇烈運動或過度操勞下，擠壓到了心臟周圍的肌肉，才會出現「橫紋肌溶解症」。

孫生排練到一半突覺心臟好痛，還說「痛到走路都會痛」。（圖／取自孫生IG限時動態）

孫生也在臉書貼心貼出「橫紋肌溶解症」的症狀以及危險性，通常這種症狀會造成肌肉組織壞死，使得病人感到肌肉疼痛及無力，更可能併發發燒、噁心嘔吐等不適感，他進一步解釋：「壞死的肌肉組織會釋放出肌肉丸的肌紅素，長久下來會使腎臟的腎小管受到阻塞」；文末他也特別提醒大家：「嚴重的橫紋肌溶解症有致命的風險，是一種不可忽視的急症。」；據悉，橫紋肌溶解症屬於風險偏高的急症，輕者可能併發發燒、嘔吐等症狀；嚴重者可能出現休克、多重器官衰竭，甚至致命，因此若在劇烈運動後，出現肌肉疼痛無力等症狀，應盡速就醫。