知名女星唐玲透露，自2019年罹患胃癌後，經過數次化療，不料幾個月前又發現癌細胞轉移，且惡化成末期。對此，消化內科林相宏醫師在臉書粉專PO文表示，年輕人和中老年人的疾病徵兆沒什麼區別，但症狀常常讓年輕人掉以輕心，導致診斷較晚；再者，東方人罹患胃癌的機率高於西方國家，因此一旦出現6大症狀就要格外小心。

林相宏指出，根據臨床上的經驗，年輕人會診斷出胃癌，常常都是因為胃痛，並在做胃鏡時意外發現。而年輕人罹患胃癌的人數，約佔罹胃癌族群的5％，且以女性居多，背後可能與女性荷爾蒙接收器有關，年輕患者診斷時常常都已經3至4期，腫瘤擴散能力很強。

林相宏接著表示，東方人尤其容易罹患胃癌，比例佔了全世界一半以上，可能與幽門桿菌、環境或飲食習慣相關。但要說症狀和老年人有什麼不同，醫師坦言，其實難以區別，也因此常讓年輕人掉以輕心，導致確診較晚，從有症狀到診斷，平均約經過一年。林相宏列舉6大常見症狀，供民眾參考：

▍胃痛

▍吃到一半容易飽脹

▍體重下降

▍貧血、眩暈、喘

▍腸胃道出血（吐血、解黑便）

▍年輕人比較容易產生腹水、腹膜轉移

林相宏提醒，基因異常是引起年輕人胃癌的最重要因素，若有幽門螺旋桿菌感染、胃癌家族史、抽菸、喝酒，或常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食，甚至缺乏水果、蔬菜、暴露金屬粉塵，以及有肥胖問題者，都是胃癌的危險因子。

預防上，因為東方國家胃癌盛行率較高，因此積極使用胃鏡篩檢，根除幽門螺旋桿菌，同時配合健康的生活作息和飲食，也可透過基因檢測了解自己是否為高危險族群，若出現相關症狀需即早諮詢醫師。

檢查頻率方面，在亞洲胃癌高盛行區域，建議40歲以後每兩年檢查一次；若是有其他高危險因子，例如胃癌家族史、萎縮性胃炎、腸上皮化生（胃部長期發炎致胃黏膜變異）等現象，則建議每年篩檢。