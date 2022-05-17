新冠肺炎本土確診持續升溫，不少確診者雖是輕症，但發病時仍感不適。營養師高敏敏建議，確診常見4症狀可以透過各式食物的補充，攝取足夠營養素，以便加速痊癒、減少後遺症。

高敏敏在臉書分享，新冠確診者常見症狀有虛弱、咳嗽沙啞、腹瀉、全身痠痛，可以多吃以下食物緩解不適症狀：

營養師高敏敏建議，透過飲食補充營養素，可緩減確診4症狀。（圖／取自高敏敏 營養師臉書）

1.有氣無力

建議攝取維生素B群，食物可以以非精緻全穀類為主，像是糙米飯、南瓜、玉米、地瓜、馬鈴薯等，也可以補充維他命B群補充錠，來獲得足夠營養。

2.咳嗽、聲音沙啞

建議攝取維生素C，像是芭樂、奇異果、小番茄等都是維生素C含量豐富的食物，保健品則可以補充維他命C片或是發泡錠。

3.腹瀉

建議補充電解質，除每日喝水量要達到2000ml以上，多補充電解質可避免身體缺水讓症狀加劇、電解質失衡，如果有必要也可以購買藥局的專用電解質補充液。

4.全身痠痛、發炎

建議攝取蛋白質、魚油，可以選擇天然優質蛋白質，幫助修復組織、降發炎，像是雞肉、蛋、豆製品、鮭魚等。而鮭魚富含omega-3有助減緩發炎症狀，若想補充更完整的魚油也可以購買綜合魚油、純EPA魚油。想多攝取蛋白質則可以購買高蛋白飲品。