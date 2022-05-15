國內本土疫情預估將於20日進入高峰期，耳鼻喉科醫師陳亮宇表示，Omicron以輕症及無症狀為主，根據他的臨床經驗，患者若感到喉嚨劇痛伴隨發熱、發燒，大多就是染疫了，除了吃藥，也可以透過多喝水、少講話、用鹽水漱口、喝冰水、吃冰淇淋舒緩喉嚨痛，但若伴隨咳嗽，則建議別吃冰的。

根據《ETtoday》報導，陳亮宇表示，不少確診者都會感到喉嚨痛得像是刀片割過，而這些喉嚨乾、喉嚨痛的症狀，可透過多喝水、少講話、用鹽水漱口、喝冰水、吃冰淇淋舒緩；他說，鹽水漱口可把表面細菌沖掉，吃冰的食物可以將喉嚨發炎的灼熱感降低，不過確診者有咳嗽症狀則不建議吃冰的，怕刺激氣管，越咳越厲害。

陳亮宇表示，若症狀嚴重，除了吃醫師開的藥，也可以用喉片、局部消炎噴劑舒緩喉嚨不適，並呼籲快篩陽性務必要通報，才會知道是確診者，醫護人員也會每天關心狀況，避免併發重症時延誤治療。

至於有網友認為「不篩就不會確診」，打算當個社區黑數，陳亮宇則認為，現在還有許多孩童沒打疫苗，還是需要大家快篩、隔離來阻斷傳播，加上這波新冠疫情的症狀與感冒類似，提醒出現喉嚨痛、發燒、鼻部症狀、不明腹瀉等，就要提高警覺，但不用驚慌。