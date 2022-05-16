「微笑女神」林真亦外型亮眼，在臉書擁有65萬粉絲高人氣，近期剛推出實體寫真《真心真亦Sincerely Yuna》，正準備進入宣傳期的她，沒想到今(16)日稍晚林真亦在IG秀出快篩微微2條線陽性，表示自己疑似「確診了」；她透露自己有頭痛及喉嚨癢痛等症狀，將去進行PCR篩檢。

林真亦今(16)日稍晚在臉書秀出照片，畫面中可見快篩棒一深一淺2條線呈現陽性，讓她發文表示：「我確診了」；她提到自己連續7天頭痛，注意力很難集中也很難入睡，「感覺自己快瘋掉！」；她也提到自己平常是低血壓，現在血壓變正常數字：「但我反而感到很不舒服！」

「微笑女神」林真亦確診新冠，並透露自己連續頭痛7天等症狀。（圖／取自林真亦臉書）

林真亦提到自己的症狀：「起初症狀是喉嚨微癢，慢慢變成乾痛、咳嗽，接著流鼻水跟頭痛，所有症狀就跟一般感冒沒兩樣，很容易就讓人忽視」；她說：「因為先前我與朋友曾跟確診者同一個空間，從喉嚨微癢時就開始自主隔離跟快篩，第八天依舊陰性，因為實體寫真看印很重要，所以自主隔離滿七天出門看印跟直播，然而當時快篩仍陰性」。

她又提到：「但是頭痛的關係，接下來幾天依舊在家，直到今天又快篩的時候，淡淡又神秘的第二條出現了，主要是想提醒大家，不要輕視身體上的一點不舒服，覺得不對勁就多留意，希望疫情能趕快退散」；林真亦將去進行PCR篩檢，網友也湧入問候祝福：「希望小亦早日康復～」、「女神 多喝水 多休息 補充維他命C 祝早日康復」、「保重身體，隱約的陽性CT值比較高，病毒量較少，期待痊癒出關喔！」。