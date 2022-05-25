台北市最晚周四宣布要不要提前放暑假，新北市長侯友宜今表示，新北是台灣縮影，新北從一開始教育體系防疫，都採高風險、低風險分區判斷，要經過校長、教師、家長與專家學者討論，該採線上就採線上、該實體、分流教學，一定會做好，家長沒辦法照顧孩子的，也會啟動基本照顧。

侯友宜說，新北這套機制從一開始到現在沒有改變過，不管外面怎麼變，新北就是用這套制度面對所有疫情變化，這段時間是高峰期，前段時間2萬多個確診數字，現在也是相對高點，新北這套制度面對所有疫情，都是完善制度配套面對，這才是我們要的作為。